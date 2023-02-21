Шигорин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1968
Сын: Шигорин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
17.04.1971
Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1972
Сын: Шигорин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно