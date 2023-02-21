Шигорин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорин Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1968

Сын: Шигорин Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1971

Сын: Шигорин Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1972

Сын: Шигорин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Шигорина Валентина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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