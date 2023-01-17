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Шигорин Вадим Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971

Отец: Шигорин Леонид

Мать: Шигорина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1993

Дочь: Михальцова Яна Вадимовна

Мать ребёнка: Валентина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.2019

Сын: Шигорин Ярослав Вадимович

Мать ребёнка: Шигорина Елена Владиславовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина Елена Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Валентина

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