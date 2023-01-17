Шигорин Вадим Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971
Отец: Шигорин Леонид
Рождение ребёнка
16.06.1993
Дочь: Михальцова Яна Вадимовна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
31.07.2019
Сын: Шигорин Ярослав Вадимович
Мать ребёнка: Шигорина Елена Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: Валентина