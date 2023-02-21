Москвина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Морозова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно