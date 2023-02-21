Москвина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Москвин Павел Иванович

Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Морозова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Москвин Иван Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
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