Москвин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Москвин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Москвина Елена
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Москвина Елена
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Морозова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Москвина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
До 1877