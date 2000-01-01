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Москвин Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Москвин Ефим Иванович

Мать: Москвина Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Москвин Павел Иванович

Мать ребёнка: Москвина Елена

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Москвина Елена

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Морозова Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Москвина Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
До 1877
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