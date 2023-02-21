Козин Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Иван Семёнович

Козин Иван Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1906

Дочь: Портнова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Татьяна Александровна

Смерть
1927
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close