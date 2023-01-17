Козина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Иван Семёнович
Смерть
После 1936
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область