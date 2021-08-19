Козина Татьяна Александровна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Козина Татьяна Александровна

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась Около 1880

умерла После 1936, Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Отец
АлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Козин Иван СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Портнова (Козина) Мария Ивановна31.03.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Александр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
31.03.1906

Дочь: Портнова (Козина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
После 1936
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

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