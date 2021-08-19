Козина Татьяна Александровна
женский, родилась Около 1880
умерла После 1936, Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
ОтецАлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Козин Иван СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Портнова (Козина) Мария Ивановна31.03.1906 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Александр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
31.03.1906
Дочь: Портнова (Козина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович
Смерть
После 1936