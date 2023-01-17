Козина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Иван Семёнович

Смерть
После 1936
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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