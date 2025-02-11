Воробьев Емельян
мужской, родился До 1823, Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Дети
Воробьев Ерофей ЕмельяновичДо 1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Воробьев Ерофей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно