Воробьев Емельян
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лягошина Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Воробьев Ерофей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно