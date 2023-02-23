Воробьев Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Емельян

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Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лягошина Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Воробьев Ерофей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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