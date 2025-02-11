Воробьев Емельян До 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Воробьев Емельян

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1823, Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна1841 г.р.
Воробьев Ерофей ЕмельяновичДо 1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Воробьев Ерофей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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