Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Воробьев Емельян

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.03.1863

Муж: Лягошин Парфирий Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1873

Дочь: Воробьева Ксения Парфирьевна

Отец ребёнка: Лягошин Парфирий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.10.1903
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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