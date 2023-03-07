Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти17.10.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Воробьев Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.1863
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1873
Дочь: Воробьева Ксения Парфирьевна
Отец ребёнка: Лягошин Парфирий Яковлевич
Смерть
17.10.1903