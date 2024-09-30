Тарасенков Трофим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1882
Сын: Тарасенков Василий Трофимович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Тарасенкова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Тарасенков Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна
Смерть
Неизвестно