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Тарасенков Трофим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Тарасенков Василий Трофимович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Тарасенкова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Тарасенков Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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