Тарасенков Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тарасенков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тарасенков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тарасенков Илья Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1917
Дочь: Матикайнен (Тарасенкова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тарасенков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна
Смерть
Неизвестно