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Тарасенков Василий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882

Отец: Тарасенков Трофим Ильич

Мать: Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тарасенков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тарасенков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тарасенков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.07.1917

Дочь: Матикайнен (Тарасенкова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тарасенков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Праскева Яковлевна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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