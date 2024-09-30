Тарасенкова Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова Параскева Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Трофимов Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Тарасенков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Тарасенков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Тарасенкова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Тарасенков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Тарасенков Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Тарасенков Трофим Ильич

Смерть
Неизвестно

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