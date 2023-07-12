Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Макаричева Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Касаткина Степанида Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евгения Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Коновалова Елена Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Морозов Семен Севастьянович
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Морозов Иван Севастьянович
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кожанова Арина Севастьяновна
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Морозов Яков Севастьянович
Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно