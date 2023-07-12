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Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Макаричева Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Касаткина Степанида Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евгения Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Коновалова Елена Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Морозов Семен Севастьянович

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Морозов Иван Севастьянович

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кожанова Арина Севастьяновна

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Морозов Яков Севастьянович

Отец ребёнка: Морозов Севастьян Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Севастьян Никонович

Смерть
Неизвестно
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