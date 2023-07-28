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Морозов Семен Севастьянович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Морозов Севастьян Никонович

Мать: Матрона Ивановна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1875

Жена: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Морозов Василий Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Иван Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Морозов Федор Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Морозов Павел Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно