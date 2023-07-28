Морозов Семен Севастьянович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Морозов Севастьян Никонович
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
1875
Жена: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Морозов Василий Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно