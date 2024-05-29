Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Кулезнев Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурышева (Клешнина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Орлова (Клешнина) Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно