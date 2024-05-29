Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна

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Место рождения

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Кулезнев Иван Васильевич

Мать: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурышева (Клешнина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Орлова (Клешнина) Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Клешнин Гурий Николаевич

Отец ребёнка: Клешнин Николай Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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