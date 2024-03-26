Клешнин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурышева (Клешнина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
15.02.1913 ст.
Поручитель по жениху (Павел Иванович Гусев, Плющево)
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Орлова (Клешнина) Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна
Смерть
1977