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Клешнин Николай Николаевич

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Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Клещнин Николай Иванович

Мать: Клешнина (Ячменнова) Фаина Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурышева (Клешнина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна

Поручитель
15.02.1913 ст.
Поручитель по жениху (Павел Иванович Гусев, Плющево)
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Орлова (Клешнина) Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Клешнин Гурий Николаевич

Мать ребёнка: Клешнина (Кулезнëва) Мария Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1977

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