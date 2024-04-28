Клешнина (Ячменнова) Фаина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина (Ячменнова) Фаина Павловна

Место рождения

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.04.1863 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1863 ст.

Отец: Ячменнов Павел Иванович

Мать: Ячменнова Вера Николаевна

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - того же дома девица Любовь Ивановна
Бракосочетание
После 1885

Муж: Клещнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Клешнин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Клешнин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Клешнин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1902

Муж: Боркичев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1903

Дочь: Боркичева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Боркичев Андрей Васильевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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