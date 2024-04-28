Клешнина (Ячменнова) Фаина Павловна
Место рождения
Дата рождения27.04.1863 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1863 ст.
Отец: Ячменнов Павел Иванович
Восприемник - того же дома девица Любовь Ивановна
Бракосочетание
После 1885
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Клешнин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Клещнин Николай Иванович
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
11.11.1903
Дочь: Боркичева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Боркичев Андрей Васильевич
Смерть
После 1917