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Ячменнов Павел Иванович

Место рождения

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

20.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Ячменнова Вера Николаевна

Поручители по жениху - деревни Жукова крестьянин Дмитрий Васильевич и Покровской Сямской церкви дьячек Илиодор Глубоковский. По невесте: крестьяне села Горки Михаил Яковлевич и деревни Митенское Михаи... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1857

Сын: Ячменнов Александр Павлович

Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1863 ст.

Дочь: Клешнина Фаина Павловна

Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.04.1865
Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В возрасте 29 лет от чахотки
Рождение ребёнка
03.01.1866

Сын: Павел Павлович

Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна

Жуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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