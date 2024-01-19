Ячменнов Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти20.04.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1857
Поручители по жениху - деревни Жукова крестьянин Дмитрий Васильевич и Покровской Сямской церкви дьячек Илиодор Глубоковский. По невесте: крестьяне села Горки Михаил Яковлевич и деревни Митенское Михаи... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1857
Сын: Ячменнов Александр Павлович
Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1863 ст.
Дочь: Клешнина Фаина Павловна
Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна
Смерть
20.04.1865
В возрасте 29 лет от чахотки
Рождение ребёнка
03.01.1866
Сын: Павел Павлович
Мать ребёнка: Ячменнова Вера Николаевна