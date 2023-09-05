Боркичев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1903
Дочь: Боркичева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Клешнина Фаина Павловна
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клешнина Фаина Павловна
Смерть
Неизвестно