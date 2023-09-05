Боркичев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркичев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1903

Дочь: Боркичева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Клешнина Фаина Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешнина Фаина Павловна

Смерть
Неизвестно
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