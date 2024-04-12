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Кулезнев Иван Васильевич

Место рождения

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.03.1863

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863

Отец: Кулезнев Василий Иванович

Мать: Параскева Васильевна

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
18.03.1863
Восприемник - брат новорожденному Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Кулезнев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Тихонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Клешнина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Юганова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1915
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