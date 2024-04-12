Кулезнев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1863
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863
Отец: Кулезнев Василий Иванович
Мать: Параскева Васильевна
Крещение
18.03.1863
Восприемник - брат новорожденному Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Кулезнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Тихонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Клешнина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Юганова Антонина Ивановна
Смерть
До 1915