Кулезнев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Кулезнев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910
Поручители по жениху: крестьянин деревни Горки Иван Евстигнеевич и деревни Подольца Василий Михайлович Кулезнев. По невесте: учитель Палкинской церковно-приходской школы Александр Дмитриевич Караванов... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910
Дочь: Кулезнева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кулезнева Елизавета Андреевна
Смерть
После 1915