Кулезнев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулезнев Василий Иванович

Кулезнев Василий Иванович

Место рождения

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Кулезнев Иван

Мать: не указана

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Кулезнева Елизавета Андреевна

Поручители по жениху: крестьянин деревни Горки Иван Евстигнеевич и деревни Подольца Василий Михайлович Кулезнев. По невесте: учитель Палкинской церковно-приходской школы Александр Дмитриевич Караванов... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910

Дочь: Кулезнева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кулезнева Елизавета Андреевна

Смерть
После 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close