Кулезнева (Сапогова) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910
Поручители по жениху: крестьянин деревни Горки Иван Евстигнеевич и деревни Подольца Василий Михайлович Кулезнев. По невесте: учитель Палкинской церковно-приходской школы Александр Дмитриевич Караванов... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910
Дочь: Кулезнева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кулезнев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно