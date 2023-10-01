Кулезнева (Сапогова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулезнева (Сапогова) Елизавета Андреевна

Место рождения

Орлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Кулезнев Василий Иванович

Поручители по жениху: крестьянин деревни Горки Иван Евстигнеевич и деревни Подольца Василий Михайлович Кулезнев. По невесте: учитель Палкинской церковно-приходской школы Александр Дмитриевич Караванов... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910

Дочь: Кулезнева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кулезнев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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