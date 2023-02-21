Палец Ефросинья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Падута Мелания Яковлева
Отец ребёнка: Палец Яков Иванов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Палец Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Палец Яков Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Палец Нестер Яковлев
Отец ребёнка: Палец Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палец Яков Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно