Палец Ефросинья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалец Ефросинья Карпова

Палец Ефросинья Карпова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Падута Мелания Яковлева

Отец ребёнка: Палец Яков Иванов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Палец Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Палец Яков Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Палец Нестер Яковлев

Отец ребёнка: Палец Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палец Яков Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close