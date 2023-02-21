Палец Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Палец Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Падута Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Палец Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Палец Нестер Яковлев
Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палец Ефросинья Карпова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797