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Палец Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Палец Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Падута Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Палец Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Палец Нестер Яковлев

Мать ребёнка: Палец Ефросинья Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палец Ефросинья Карпова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797
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