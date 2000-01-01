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Палец Стефан Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Палец Яков Иванов

Мать: Палец Ефросинья Карпова

Бракосочетание
17.01.1798

Жена: Палец Ирина Симеонова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Палец Герасим Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Палец Андрей Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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