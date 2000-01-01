Палец Стефан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Палец Яков Иванов
Мать: Палец Ефросинья Карпова
Бракосочетание
17.01.1798
Жена: Палец Ирина Симеонова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно