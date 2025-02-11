Будин Алексей Егоров 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Будин Алексей Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Егор Никифоров1792 г.р.
Супруги
Будина Дарья ФроловаДо 1854 г.р.
Екатерина Евдокимова1830 г.р.
Дети
Спдина (Будина) Агафья Алексеева1854 г.р.
Александра Алексеева1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Егор Никифоров

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Дарья Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Евдокимова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Спдина (Будина) Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Софрония Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.03.1872

Сын: Будин Софрон Алексеев

Мать ребёнка: Будина Дарья Фролова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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