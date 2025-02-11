Будин Алексей Егоров
мужской, родился 1828, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕгор Никифоров1792 г.р.
Супруги
Будина Дарья ФроловаДо 1854 г.р.
Екатерина Евдокимова1830 г.р.
Дети
Спдина (Будина) Агафья Алексеева1854 г.р.
Александра Алексеева1858 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Егор Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Дарья Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Евдокимова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Спдина (Будина) Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Софрония Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
06.03.1872
Мать ребёнка: Будина Дарья Фролова
Смерть
Неизвестно