Александра Алексеева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Александра Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Будин Алексей Егоров1828 г.р.
Мать
Екатерина Евдокимова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Будин Алексей Егоров

Мать: Екатерина Евдокимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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