Александра Алексеева
женский, родилась 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБудин Алексей Егоров1828 г.р.
МатьЕкатерина Евдокимова1830 г.р.
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Место
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Рождение
1858
Отец: Будин Алексей Егоров
Мать: Екатерина Евдокимова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно