Егор Никифоров
мужской, родился 1792, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1836, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Григорий Егоров1821 г.р.
Антон Егоров1824 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Антон Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Будин Алексей Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1836
Место жительства
1850