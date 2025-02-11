Егор Никифоров 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1836, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Григорий Егоров1821 г.р.
Антон Егоров1824 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Антон Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Будин Алексей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1836
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Мы используем куки для улучшения работы сайта.