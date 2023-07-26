Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна

Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

07.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1948

Отец: Мачильский Алексей Андреевич

Мать: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратин Николай Клавдиевич

Рождение ребёнка
24.07.1972

Дочь: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Таратин Николай Клавдиевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1980

Сын: Таратин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Таратин Николай Клавдиевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

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