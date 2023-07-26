Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1972
Дочь: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Таратин Николай Клавдиевич
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1980
Сын: Таратин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Таратин Николай Клавдиевич
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край