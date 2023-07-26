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Мачильский Алексей Андреевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.03.1948

Дочь: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.09.1960

Сын: Мачильский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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