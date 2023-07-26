Мачильский Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1948
Дочь: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.09.1960
Сын: Мачильский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мачильская (Надиевна) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно