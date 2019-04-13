Таратин Николай Клавдиевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1947
Дата смерти13.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1972
Дочь: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1980
Сын: Таратин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна
Смерть
13.04.2019