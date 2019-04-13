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Таратин Николай Клавдиевич

Место рождения

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

11.03.1947

Дата смерти

13.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1947

Отец: Таратин Клавдий Александрович

Мать: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
24.07.1972

Дочь: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1980

Сын: Таратин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Таратина (Мачильская) Светлана Леонидовна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
13.04.2019
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

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