Вадковский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
11.11.1901
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вадковский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пущина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вадковский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
либеральный деятель
Смерть
1912
Похороны
Неизвестно
Млево, Удомельский, Тверская область