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Вадковский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Вадковский Василий Федорович

Мать: Вадковская София Дмитриевна

Бракосочетание
11.11.1901

Жена: Вадковская Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вадковский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пущина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вадковский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Вадковская Мария Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
либеральный деятель
Смерть
1912
Похороны
Неизвестно
Млево, Удомельский, Тверская область
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