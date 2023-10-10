Вадковский Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1852
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Вадковский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гершельман Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.07.1888
Сын: Вадковский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершельман София Васильевна
Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер Двора Е.И.В., надворный советник
Смерть
1890