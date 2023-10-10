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Вадковский Василий Федорович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.10.1852

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Сын: Вадковский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гершельман Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Вадковский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершельман София Васильевна

Мать ребёнка: Вадковская София Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер Двора Е.И.В., надворный советник
Смерть
1890
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