Гершельман (Вадковская) София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершельман (Вадковская) София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вадковский Василий Федорович

Мать: Вадковская София Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Гершельман Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
член Тверского дамского комитета при РОКК, член правления Тверского отдела об-ва повсеместной помощи пострадавшим на войне
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