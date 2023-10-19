Гершельман (Вадковская) София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Гершельман Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гершельман Дмитрий Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
член Тверского дамского комитета при РОКК, член правления Тверского отдела об-ва повсеместной помощи пострадавшим на войне