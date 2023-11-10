Гершельман Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.02.1881
Дата смерти14.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Гершельман Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
выпускник Александровского лицея, статский советник, камер-юнкер, вице-губернатор Тверской губернии
Смерть
14.09.1918
Тбилиси, ქ. თბილისი