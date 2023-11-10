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Гершельман Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

15.02.1881

Дата смерти

14.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Гершельман Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершельман София Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
выпускник Александровского лицея, статский советник, камер-юнкер, вице-губернатор Тверской губернии
Смерть
14.09.1918
Тбилиси, ქ. თბილისი
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