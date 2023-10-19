Вадковская (Черткова) София Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершельман (Вадковская) София Васильевна
Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Вадковский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гершельман (Вадковская) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1888
Сын: Вадковский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович