Вадковская (Черткова) София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадковская (Черткова) София Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1854

Отец: Чертков Дмитрий Александрович

Мать: Черткова (Хрущева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершельман (Вадковская) София Васильевна

Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Вадковский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гершельман (Вадковская) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Вадковский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вадковский Василий Федорович

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