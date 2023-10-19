Вадковская (Утина) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадковская (Утина) Мария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Вадковский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вадковский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пущина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вадковский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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