Авраамова (Лаврентьева) Евфросиния Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Лаврентьева) Евфросиния Лаврентьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1848 ст.

Муж: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1850 ст.

Сын: Авраамова Георгий Малахиевич

Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1853 ст.

Сын: Авраамов Сергей Малахиевич

Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.

Дочь: Авраамова Ксения Малахиевна

Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.

Сын: Авраамов Стефан Малахиевич

Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1863 ст.

Сын: Авраамов Назарий Малахиевич

Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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