Авраамова (Лаврентьева) Евфросиния Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Бракосочетание
27.10.1848 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1850 ст.
Сын: Авраамова Георгий Малахиевич
Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич
Рождение ребёнка
08.09.1853 ст.
Сын: Авраамов Сергей Малахиевич
Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.
Дочь: Авраамова Ксения Малахиевна
Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.
Сын: Авраамов Стефан Малахиевич
Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич
Рождение ребёнка
11.10.1863 ст.
Сын: Авраамов Назарий Малахиевич
Отец ребёнка: Авраамов Малахий Никитич
Смерть
Неизвестно