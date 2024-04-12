Авраамов (Никитин) Стефан Малахиевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Сын: Авраамов-Никитин Симеон Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Сын: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Дочь: Авраамова-Никитина Христина Стефановна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Сын: Авраамов-Никитин Гавриил Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Стефановна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Сын: Авраамов-Никитин Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Сын: Авраамов-Никитин Иван Стефанович
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Дочь: Авраамова-Никитина Мария Стефановна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна
Дочь: Авраамова-Никитина Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна