Авраамов (Никитин) Стефан Малахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраамов (Никитин) Стефан Малахиевич

Авраамов (Никитин) Стефан Малахиевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.04.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1859 ст.

Отец: Авраамов Малахий Никитич

Мать: Авраамова Евфросиния Лаврентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Жена: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1882 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Симеон Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1888 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Христина Стефановна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1890 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Гавриил Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1891 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Стефановна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1894 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Иван Стефанович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1897 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Мария Стефановна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close