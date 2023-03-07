Авраамов Малахий Никитич
Место рождения
Дата рождения01.01.1816 ст.
Дата смерти19.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1816 ст.
Бракосочетание
08.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1837
Сын: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Мать ребёнка: Авраамова Стефанида Симеоновна
Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.
Дочь: Авраамова Пелагея Малахиевна
Мать ребёнка: Авраамова Стефанида Симеоновна
Смерть
19.04.1865 ст.