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Авраамов Малахий Никитич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1816 ст.

Дата смерти

19.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1816 ст.

Отец: Авраамов Никита Авраамович

Мать: Авраамова Прасковья Харитоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1836 ст.

Жена: Авраамова Стефанида Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1837

Сын: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Мать ребёнка: Авраамова Стефанида Симеоновна

Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.

Дочь: Авраамова Пелагея Малахиевна

Мать ребёнка: Авраамова Стефанида Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.04.1865 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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