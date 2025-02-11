Багрова Агриппина Яковлевна Буренова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Агриппина Яковлевна Буренова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1872, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Буренов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Буренова Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Буренов Яков Михайлович

Мать: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Багров Никита Климентьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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