Багрова Агриппина Яковлевна Буренова
женский, родилась 1872, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецБуренов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
МатьБуренова Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Буренов Яков Михайлович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно