Багров Никита Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
10.01.1882
Жена: Багрова Татьяна Лазарева
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Багров Яков Никитич
Мать ребёнка: Багрова Татьяна Лазарева
Бракосочетание
30.01.1884
Жена: Багрова Татьяна Аржанова
Бракосочетание
10.11.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно