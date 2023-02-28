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Багров Никита Климентьевич

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Багров Климентий Митрофанович

Мать: Багрова Мария Егоровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1882

Жена: Багрова Татьяна Лазарева

Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Багров Яков Никитич

Мать ребёнка: Багрова Татьяна Лазарева

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Багрова Татьяна Аржанова

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Багрова Агриппина Буренова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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