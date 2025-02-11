Багрова Татьяна Григорьевна Лазарева 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Татьяна Григорьевна Лазарева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1864, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла 08.12.1883, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Лазарев Григорий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
Дети
Багров Яков Никитич17.10.1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лазарев Григорий Михайлович

Мать: ?

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Багров Никита Климентьевич

Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Багров Яков Никитич

Отец ребёнка: Багров Никита Климентьевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.12.1883
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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