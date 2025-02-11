Багрова Татьяна Григорьевна Лазарева
женский, родилась 1864, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла 08.12.1883, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛазарев Григорий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
Дети
Багров Яков Никитич17.10.1882 г.р.
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Рождение
1864
Отец: Лазарев Григорий Михайлович
Мать: ?
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.01.1882
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Багров Яков Никитич
Отец ребёнка: Багров Никита Климентьевич
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.12.1883
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область