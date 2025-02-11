Багрова Татьяна Егоровна Аржанова
женский, родилась 1862, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 23.07.1900, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1884
Смерть
23.07.1900
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область