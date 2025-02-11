Багрова Татьяна Егоровна Аржанова 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Татьяна Егоровна Аржанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1862, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 23.07.1900, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Багров Никита Климентьевич1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Багров Никита Климентьевич

Смерть
23.07.1900
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: рак

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