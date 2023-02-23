Багрова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Багров Никита Климентьевич
Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Волкова Евдокия Багрова
Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович
Рождение ребёнка
12.03.1875
Дочь: Маланьина Матрена Багрова
Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Баринова Макрина Багрова
Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович
Смерть
Неизвестно