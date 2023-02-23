Багрова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Багров Никита Климентьевич

Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Волкова Евдокия Багрова

Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Дочь: Маланьина Матрена Багрова

Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Баринова Макрина Багрова

Отец ребёнка: Багров Климентий Митрофанович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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