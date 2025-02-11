Буренова Ольга Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Буренов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Багрова Агриппина Яковлевна Буренова1872 г.р.
Буренов Федор Яковлевич05.06.1875 г.р.Показать еще 2
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Багрова Агриппина Яковлевна Буренова
Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1875
Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Минеева Матрена Яковлевна Буренова
Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1882
Сын: Буренов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно