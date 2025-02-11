Буренова Ольга Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Буренова Ольга Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Буренов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Багрова Агриппина Яковлевна Буренова1872 г.р.
Буренов Федор Яковлевич05.06.1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Багрова Агриппина Яковлевна Буренова

Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
05.06.1875

Сын: Буренов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Минеева Матрена Яковлевна Буренова

Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Буренов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Буренов Яков Михайлович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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