Буренов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882
Отец: Буренов Яков Михайлович
Бракосочетание
30.01.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Буренов Вов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Ткачева Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асташкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно