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Буренов Николай Яковлевич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882

Отец: Буренов Яков Михайлович

Мать: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Буренова Агафья Николаевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Буренов Вов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Ткачева Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Буренов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Буренова Агафья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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