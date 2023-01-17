Буренова (Волкова) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренова (Волкова) Агафья Николаевна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883

Отец: Волков Николай Фадеевич

Мать: Волкова Екатерина Николаевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Буренов Николай Яковлевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Буренов Вов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Ткачева Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Буренов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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