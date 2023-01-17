Буренова (Волкова) Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883
Бракосочетание
30.01.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Буренов Вов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Ткачева Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асташкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Буренов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно