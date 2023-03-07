Буренов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Багрова Агриппина Буренова
Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1875
Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Минеева Матрена Буренова
Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1882
Сын: Буренов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1907