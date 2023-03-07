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Буренов Яков Михайлович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Багрова Агриппина Буренова

Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1875

Сын: Буренов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Минеева Матрена Буренова

Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Буренов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Буренова Ольга Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буренова Ольга Васильевна

Смерть
До 1907
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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