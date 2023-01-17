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Мартемьянова Акилина Семеновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

20.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1853

Муж: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асташина Прасковья Мартемьянова

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1858

Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Аксинья Авксентьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ратникова Неонилла Мартемьянова

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Сын: Мартемьянов Никифор Авксентьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Вилкова Васса Мартемьянова

Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.08.1892
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