Мартемьянова Акилина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти20.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1853
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асташина Прасковья Мартемьянова
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
25.07.1858
Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Аксинья Авксентьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ратникова Неонилла Мартемьянова
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
26.05.1873
Сын: Мартемьянов Никифор Авксентьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
20.08.1876
Дочь: Вилкова Васса Мартемьянова
Отец ребёнка: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович
Смерть
20.08.1892