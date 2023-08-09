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Черванов Авксентий Мартемьянович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Черванов Мартемьян Аверьянович

Мать: Черванова Екатерина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1853

Жена: Черванова Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асташина Прасковья Мартемьянова

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1858

Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Аксинья Авксентьевна

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ратникова Неонилла Мартемьянова

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Сын: Мартемьянов Никифор Авксентьевич

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Вилкова Васса Мартемьянова

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно