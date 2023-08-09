Черванов Авксентий Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
08.?.1853
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асташина Прасковья Мартемьянова
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
25.07.1858
Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Аксинья Авксентьевна
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ратникова Неонилла Мартемьянова
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
26.05.1873
Сын: Мартемьянов Никифор Авксентьевич
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
20.08.1876
Дочь: Вилкова Васса Мартемьянова
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно